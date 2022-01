Cina:la fiera del libro per il Festival di Primavera

(XINHUA) - PECHINO, 20 GEN - Una fiera internazionale del libro, organizzata dal China National Publications Import and Export (Group) Co, Ltd, è stata avviata oggi in vista del prossimo Festival di Primavera.

Con l'obiettivo di stimolare gli scambi culturali tra la Cina e il resto del mondo e i legami tra popoli attraverso i libri, l'evento vede la partecipazione di 111 librerie di tutto il mondo, hanno spiegato gli organizzatori.

Tenutasi in prossimità della stagione del Festival di Primavera, la fiera del libro mostrerà una collezione di pubblicazioni di qualità rappresentative dello spirito e della saggezza cinese sia nelle librerie fisiche che sulle piattaforme online di tutto il mondo.

Nel suo discorso pronunciato alla cerimonia di apertura dell'evento, Wang Zhicheng, un funzionario del Dipartimento per l'informazione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha espresso la speranza che, attraverso i libri, le storie cinesi possano essere presentate al mondo e che l'atmosfera gioiosa del Festival di Primavera e delle Olimpiadi Invernali raggiunga il pubblico d'oltreoceano. (XINHUA)