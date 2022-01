Cina: Yunnan aumenta capacità energia pulita

(XINHUA) - KUNMING, 20 GEN - La provincia dello Yunnan in Cina sud-occidentale ha registrato più di 95 milioni di kilowatt di capacità installata di energia pulita nel 2021, come ha riferito il governatore provinciale Wang Yubo oggi.

Wang ha presentato i nuovi progressi della provincia sull'impiego dell'energia verde durante la quinta sessione in corso della 13° Assemblea Provinciale del Popolo dello Yunnan.

L'anno scorso, la provincia ha generato più di 330 miliardi di chilowattora (kWh) di elettricità impiegando energie verdi e nel 2022 è previsto un incremento di 11 milioni di kilowatt di capacità installata di energia alternativa per costruire un nuovo tipo di sistema sostenibile.

Lo Yunnan vanta circa un quinto delle risorse totali di energia verde sfruttabili in Cina, classificandosi secondo a livello nazionale. La provincia ha inoltre realizzato 20 stazioni idroelettriche di grandi e medie dimensioni nei tratti centrali e bassi del fiume Jinsha e del fiume Lancang. (XINHUA)