Cina: sistema alimentare più green e sostenibile

(XINHUA) - PECHINO, 20 GEN - La Cina prenderà misure più forti con l'obiettivo di ottimizzare i propri sistemi alimentari e agricoli per renderli più efficienti dal punto di vista ambientale e vantaggiosi per la popolazione rurale. È quanto reso noto oggi da Xie Jianmin, funzionario del ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali.

Il Paese si impegnerà a garantire la sicurezza alimentare, promuovere la riduzione delle emissioni di carbonio nell'agricoltura e consolidare i risultati della riduzione della povertà tramite la rivitalizzazione rurale, ha affermato il funzionario.

Xie ha condiviso le osservazioni nel corso di una conferenza stampa sulla pubblicazione del Rural Development Report 2021, lanciato dall'International Fund for Agricultural Development (Ifad) e dal China Center for Agricultural Policy dell'Università di Pechino.

Sottolineando l'importanza della trasformazione dei sistemi alimentari per la prosperità rurale, il documento ha descritto le questioni che riguardano la sostenibilità dei sistemi alimentari e ha fornito una serie di raccomandazioni.

Il rapporto ha evidenziato gli investimenti e i cambiamenti nelle politiche relative alla catena del valore alimentare rurale al fine di rendere le sostanze nutritive e adatte accessibili a tutti, ha spiegato Jyotsna Puri, vice presidente associato dell'Ifad del dipartimento di strategia e competenza.

(XINHUA)