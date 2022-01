Cina: regolamentazione economia di piattaforma

(XINHUA) - PECHINO, 20 GEN - Il governo cinese ha reso pubblico ieri un documento contenente diverse opinioni ufficiali sulla regolamentazione dell'economia delle piattaforme.

Quest'ultimo, rilasciato dalla Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma congiuntamente ad altre otto autorità governative, ha chiesto una revisione della legge anti-monopolio del Paese e di migliorare le regole relative alla sicurezza dei dati e alla protezione delle informazioni personali.

Nella nota si legge che la Cina reprimerà duramente i comportamenti illegali delle imprese di piattaforma che agiscono eccedendo i limiti della loro autorità nella raccolta e nell'accesso ai dati degli utenti.

Il Paese, si osserva nel documento, disciplinerà inoltre la raccolta non necessaria dei dati degli utenti da parte delle imprese di piattaforma e reprimerà comportamenti di abuso dei dati, come il loro commercio nei mercati illegali e la discriminazione di prezzo consentita dai big-data.

Secondo la nota inoltre, gli operatori delle piattaforme non dovrebbero sfruttare i propri vantaggi in termini di dati, tecnologia, mercato e capitale per limitare il funzionamento indipendente di altre piattaforme e applicazioni.

Il documento suggerisce per giunta che il governo dovrebbe incoraggiare le imprese di piattaforma ad impegnarsi in maniera attiva nell'innovazione tecnologica, aumentando la loro competitività di base.

Queste ultime sono incoraggiate ad "andare all'estero", per vendere i propri prodotti e servizi digitali nei mercati globali. (XINHUA)