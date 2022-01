Cina: Pil Shanghai supera i 4.000 mld yuan nel 2021

(XINHUA) - SHANGHAI, 20 GEN - Nel 2021 il prodotto interno lordo di Shanghai ha superato la soglia dei 4.000 miliardi di yuan (circa 630,4 miliardi di dollari); è quanto reso noto oggi dalle autorità locali.

Secondo il rapporto sul lavoro del governo consegnato dal sindaco della città, Gong Zheng, durante la sesta sessione in corso della 15esima Assemblea municipale del Popolo di Shanghai, nel 2021 la metropoli orientale cinese ha visto il suo Pil aumentare dell'8,1% su base annua arrivando a 4.320 miliardi di yuan.

Il sindaco ha dichiarato che, lo scorso anno, sullo sfondo di un ambiente esterno complesso e di una situazione pandemica instabile, Shanghai ha raggiunto un buon inizio nel periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025) promuovendo uno sviluppo di alto profilo, creando condizioni di vita di elevata qualità, sviluppando una governance efficiente e consolidando i suoi risultati attuali in termini di prevenzione epidemica e sviluppo economico.

Inoltre, nuovi motori di crescita hanno continuato a spingere l'economia di Shanghai mentre la produzione manifatturiera delle tre industrie chiave, ossia circuiti integrati, biomedicina e intelligenza artificiale, è aumentata nel 2021 del 18,3%.

Lo scorso anno la municipalità ha registrato buone prestazioni anche in termini di commercio estero. Le sue importazioni e le esportazioni totali hanno superato quota 4.000 miliardi di yuan, aumentando del 16,5% rispetto all'anno precedente. Nonostante l'economia globale vacillante per via della pandemia, Shanghai, all'avanguardia per quanto concerne la riforma e l'apertura della Cina, ha dato grande importanza all'attrazione degli investitori esteri. Nel 2021, il suo investimento estero in uso effettivo ha raggiunto infatti 22,55 miliardi di dollari, con un incremento dell'11,5% a confronto con l'anno precedente.

Il sindaco ha fatto sapere che Shanghai ospita ora 831 sedi regionali di società multinazionali, tra cui 60 di nuova costituzione avvenuta nel 2021.

Secondo il rapporto sul lavoro del governo, la città prevede per quest'anno di segnare una crescita del Pil su base annua di circa il 5,5%. (XINHUA)