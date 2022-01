Cina: nuova specie di Begonia scoperta in Tibet

(XINHUA) - PECHINO, 20 GEN - I ricercatori cinesi hanno scoperto una nuova specie di Begoniaceae nella regione autonoma del Tibet in Cina sud-occidentale, secondo lo Shanghai Chenshan Botanical Garden.

La nuova specie, Begonia giganticaulis, è stata chiamata così per la sua altezza di quasi 4 metri, la più alta nel suo genere in Asia.

I ricercatori l'hanno identificata come nuova specie grazie a diversi studi sul campo, ricerche in letteratura, nonché analisi morfologiche e molecolari comparative.

La pianta cresce vicino ai ruscelli o ai pendii delle foreste situati dagli 800 ai 1.350 metri di altitudine. Anche se la popolazione è in crescita, la specie è temporaneamente considerata a rischio a causa dei suoi limitati e sparsi punti di distribuzione e del numero ridotto di esemplari.

La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Phytokeys.

(XINHUA)