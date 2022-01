Cina: Jiangsu, Pil oltre 11.000 mld di yuan nel 2021

(XINHUA) - NANCHINO, 20 GEN - La potenza economica cinese dello Jiangsu ha registrato un incremento del proprio prodotto interno lordo (Pil), superando la soglia degli 11.000 miliardi di yuan (circa 1.730 miliardi di dollari) nel 2021.

Il Pil della provincia costiera orientale l'anno scorso ha subito un incremento dell'8,6% su base annua, per un totale di 11.600 miliardi di yuan, come ha riferito Xu Kunlin, governatore ad interim dello Jiangsu, alla quinta sessione della 13° Assemblea Provinciale del Popolo dello Jiangsu di oggi.

L'industria manifatturiera rappresenta un pilastro della provincia e il suo valore aggiunto ha rappresentato il 35,8% del Pil dello Jiangsu l'anno scorso, con la percentuale più alta di tutto il Paese.

I redditi pro capite disponibili sono cresciuti costantemente nel 2021, grazie al boom economico.

Il reddito disponibile pro capite dei residenti rurali locali è aumentato del 10,7% anno su anno, pari a 26.791 yuan, mentre quello dei residenti urbani locali ha registrato un incremento dell'8,7%, per un valore totale di 57.743 yuan. (XINHUA)