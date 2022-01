Cina: industria Nev entra in nuova fase sviluppo

(XINHUA) - PECHINO, 20 GEN - L'industria cinese dei veicoli a nuova energia (new-energy vehicle o Nev) è entrata in una nuova fase di sviluppo accelerato con un continuo miglioramento della catena industriale, come ha riferito il ministero dell'Industria e dell'Informatica.

La produzione e le vendite di veicoli a nuova energia in Cina sono aumentate del 160% rispetto all'anno precedente, per un totale di oltre 3,5 milioni di unità l'anno scorso, secondo i dati rilasciati dal ministero oggi.

Il miglioramento delle infrastrutture di supporto ha ulteriormente ampliato il mercato dei Nev.

Alla fine del 2021, la Cina ha realizzato 75.000 basi di ricarica, 2,62 milioni di colonnine e 1.298 stazioni di scambio di batterie.

Circa 173 imprese hanno istituito 10.127 punti di servizio di riciclaggio a livello nazionale alla fine dello scorso anno, realizzando così un primo sistema di riciclaggio e utilizzo delle batterie.

L'impatto delle carenze di chip si è attenuato nel 2021 grazie agli sforzi congiunti dei governi a tutti i livelli e delle imprese automobilistiche e di chip, come ha spiegato Luo Junjie, un funzionario del ministero.

Poiché la catena globale di fornitura dei circuiti integrati deve ancora affrontare grandi sfide, il ministero continuerà a intensificare i propri sforzi per garantire la fornitura di chip per automobili e promuovere la capacità di fornitura dell'intera catena industriale. (XINHUA)