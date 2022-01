Cina guarda a sviluppo commercio interno ed estero

(XINHUA) - PECHINO, 20 GEN - La Cina ha svelato le misure per far progredire lo sviluppo integrato del commercio interno ed estero al fine di agevolare il sostegno del mercato interno, con la circolazione nazionale e quella internazionale che procedono in maniera scorrevole; è quanto si legge in una circolare emessa ieri dall'Ufficio Generale del Consiglio di Stato.

Per sostenere l'integrazione commerciale, la circolare pone enfasi sul miglioramento delle leggi, dei regolamenti e delle norme di vigilanza, nonché sull'ulteriore allineamento delle normative e degli standard commerciali nazionali con quelli globali, coinvolgendo, tra gli altri aspetti, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, lo sdoganamento e la certificazione dei prodotti.

Nel documento si legge che dovrebbero essere profusi sforzi per aiutare le aziende, come quelle che forniscono servizi transfrontalieri della catena di approvvigionamento, a farsi strada tra le attività nei mercati nazionali ed esteri. La promozione del commercio integrato richiede la coltivazione di nuove modalità di business, come lo sviluppo digitale supportato dalla moderna tecnologia dell'informazione. È inoltre previsto il rafforzamento della formazione di professionisti dotati delle competenze necessarie.

Secondo la circolare i porti di libero scambio e le zone pilota di libero scambio possono agire da pionieri nell'integrazione del commercio interno ed estero, in linea con le regole economiche e commerciali internazionali. Vi sarà inoltre la costruzione di un maggior numero di piattaforme per servire lo sviluppo integrato del commercio interno ed estero, come i mercati delle materie prime che si collegano con le reti commerciali estere. Anche le reti logistiche saranno migliorate al fine di facilitare le operazioni di trasporto e consegna.

La circolare incoraggia infine il lancio di programmi pilota in questo campo. (XINHUA)