Cina amplierà politiche tagli tasse e tariffe

(XINHUA) - PECHINO, 20 GEN - La Cina rafforzerà ulteriormente la fornitura di carbone, elettricità, petrolio, gas e servizi di trasporto e di provviste sul mercato, specialmente durante il periodo del prossimo Festival di Primavera, con l'obiettivo di soddisfare le esigenze dello sviluppo economico e della quotidianità del popolo. È quanto deciso ieri nel corso della riunione esecutiva del Consiglio di Stato presieduta dal premier Li Keqiang.

Nel corso dell'incontro è stato inoltre stabilito che verranno estese alcune politiche relative al taglio delle tasse e delle tariffe scadute, al fine di sostenere le imprese nel superare le difficoltà e promuovere lo sviluppo.

"Per un periodo di tempo, l'offerta di carbone, elettricità, petrolio, gas e servizi di trasporto è rimasta complessivamente stabile, così come i prezzi al consumo, mentre la crescita economica è rimasta costante. Si tratta di un'impresa non facile", ha affermato Li, proseguendo: "è importante coordinare al meglio la produzione, la fornitura e la vendita, e assicurare una circolazione più semplice".

Il meccanismo di coordinamento inter-agenzie per la fornitura di carbone, elettricità, petrolio, gas e servizi di trasporto deve essere ulteriormente utilizzato. La responsabilità giurisdizionale dei governi sub-nazionali e quella primaria delle imprese nel garantire l'offerta di energia devono essere pienamente applicate. Si manterrà la produzione regolare di carbone, mentre il trasporto di questo materiale con il fine di generare energia e indirizzato al riscaldamento residenziale avrà la priorità.

Le centrali elettriche a carbone saranno condotte verso la piena operatività nelle misure consentite. La produzione di energia da nuove fonti energetiche verrà incrementata tramite diversi canali e le vie di trasmissione di energia tra le diverse province e suddivisioni saranno meglio sfruttate con lo scopo di bilanciare il surplus e la carenza di elettricità.

Sarà promossa una produzione sicura e a piena capacità dei giacimenti nazionali di petrolio e di gas, e la fornitura di questi due materiali sarà mantenuta stabile. Verranno fatti ulteriori sforzi per assicurare un'offerta di energia per il riscaldamento invernale nelle zone a risorse limitate dell'area settentrionale. (SEGUE)