Cina amplierà politiche tagli tasse e tariffe (3)

(XINHUA) - PECHINO, 20 GEN - L'imposta sul valore aggiunto sarà esentata per i servizi di incubazione in incubatori di imprese tecnologiche, parchi scientifici e tecnologici universitari, oltre che per i cosiddetti 'makerspace', e i loro beni immobili e terreni ad utilizzo proprio o forniti agli oggetti di incubazione saranno esentati dall'imposta sugli immobili e da quella sull'impiego del suolo urbano.

Le condizioni per certificare le start-up tecnologiche saranno ulteriormente allentate, con l'obiettivo di permettere a un maggior numero di società di venture capital e singoli investitori informali, meglio conosciuti come 'angel investors', di avere una deduzione del loro reddito imponibile in proporzione al proprio investimento nelle start-up. L'imposta sugli immobili e quella sull'impiego dei terreni urbani per i mercati all'ingrosso di prodotti agricoli saranno esentate.

L'imposta sul reddito personale sarà esclusa dai sussidi e dai bonus per il personale sanitario e per gli addetti al monitoraggio del Covid-19, oltre che dai farmaci e dalle altre forniture per la prevenzione del virus che i datori di lavoro forniscono ai propri dipendenti. Le tasse di registrazione saranno esentate sui medicinali e sui dispositivi medici per la risposta al Nuovo Coronavirus.

L'imposta sui beni immobili e quella sull'impiego del suolo urbano saranno sollevate dai beni immobili e dai terreni delle aziende che intraprendono l'attività basata sulla politica di stoccaggio delle materie prime. Un'aliquota ridotta dell'imposta sul reddito societario del 15% sarà applicata alle imprese terze impegnate nel monitoraggio dell'inquinamento. (XINHUA)