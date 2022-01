Cina amplierà politiche tagli tasse e tariffe (2)

(XINHUA) - PECHINO, 20 GEN - Inoltre, sarà rigorosamente implementato il sistema dei sindaci cittadini che si assumono la responsabilità del cosiddetto 'cesto vegetale'. La coltivazione degli ortaggi verrà ampliata nelle modalità che meglio si addicono alle condizioni locali, e si garantirà la produzione di carne, uova, prodotti lattiero-caseari e ittici. Si attuerà rigorosamente anche la politica dei servizi di 'corsia preferenziale' per il trasporto di merci agricole fresche.

Le imprese commerciali, le piattaforme di e-commerce e i punti vendita al dettaglio saranno incoraggiati a operare come di routine nel corso del Festival di Primavera, per aumentare l'offerta del mercato e incentivare il consumo. Maggiore sostegno e assistenza verranno forniti alle persone colpite da disastri e alle categorie in difficoltà.

Verranno creati piani di emergenza per situazioni incerte, quali, tra le altre, il maltempo e l'improvvisa ricomparsa di contagi da Covid-19. Le aree saranno invitate a garantire un trasporto senza interruzioni sulle linee principali, a migliorare la fornitura di beni di prima necessità, a perfezionare la gestione delle zone in isolamento e a sfruttare il ruolo degli agenti privati e delle comunità, applicando allo stesso tempo le misure di risposta al Nuovo Coronavirus, con lo scopo di assicurarsi che i rifornimenti possano essere consegnati senza problemi direttamente a casa delle persone.

Il monitoraggio della domanda e dell'offerta di mercato sarà intensificato, e la supervisione della qualità e della sicurezza alimentare rafforzata. Violazioni quali l'accaparramento e l'abbattimento dei prezzi saranno gestite ai sensi della legge.

I tagli di tasse e imposte sono una politica diretta, efficace ed equa a beneficio delle imprese. Per aiutare ad alleviare le difficoltà di queste ultime e promuovere l'imprenditorialità e l'innovazione, durante l'incontro si è deciso di ampliare ulteriori 11 politiche di tasse e tariffe preferenziali relative a diversi settori, quali, tra gli altri, quelli della tecnologia, della creazione di posti di lavoro, delle start-up, dell'assistenza sanitaria e dell'istruzione fino alla fine del 2023, in aggiunta alla precedente propagazione delle politiche preferenziali scadute.

"L'estensione di queste misure di tagli delle tasse e di imposte scadute porterà benefici più ampiamente condivisi.

Queste due componenti dovrebbero essere ridotte nella misura in cui le politiche lo permettono, per ampliare le fonti fiscali e alimentare la base imponibile", ha spiegato Li. (SEGUE)