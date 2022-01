Un fotografo e la sua passione per lo smergo cinese

(XINHUA) - CHANGSHA, 19 GEN - Ogni inverno, Cao Jianjun aspetta i suoi 'amici' in un parco nazionale delle zone umide nella provincia dell'Hunan in Cina centrale.

Nel 2013, Cao ha fotografato per la prima volta lo smergo cinese, una specie di uccello in via di estinzione sotto la protezione statale di livello uno nella contea di Shuangpai della provincia. Da allora, l'obiettivo della sua macchina fotografica ha catturato sempre più spesso questi bellissimi uccelli.

"Non conoscevo questa specie quando l'ho fotografata la prima volta, ma ho capito che erano volatili diversi da quelli che vedevo di solito", ha raccontato il fotografo 61enne, "per questo ero piuttosto emozionato quando gli esperti mi hanno detto che era una delle specie più antiche al mondo".

Lo smergo cinese, soprannominato 'il panda gigante tra le specie di uccelli' è una sorta di 'cartina al tornasole per lo stato ecologico' perchè ha esigenze elevate in termini di habitat e ambiente acquatico.

Negli ultimi otto anni, Cao ha scattato più di 60.000 foto agli uccelli nella contea, che è diventata un importante habitat per lo smergo e per altri uccelli migratori. (SEGUE)