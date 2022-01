Un fotografo e la sua passione per lo smergo cinese (2)

(XINHUA) - CHANGSHA, 19 GEN - "Cao spesso si accovaccia da solo sulla riva del fiume per un giorno intero con cibo e una tenda alla ricerca dello scatto perfetto", ha raccontato Jiang Yanbin, un membro dello staff del parco delle zone umide.

La contea ha fatto parecchi sforzi per affrontare i problemi ecologici degli ultimi anni. Grazie al miglioramento dell'ambiente, la contea non è solo un ottimo habitat per gli uccelli migratori, ma una destinazione turistica molto importante per attività di bird watching e di svago.

La Cina si sta impegnando nella creazione di un ambiente migliore per gli uccelli migratori. Le reti e altri attrezzi da pesca rappresentavano un'enorme minaccia per queste specie lungo il fiume Yangtze, ma ora è un problema che sta svanendo poiché il Paese ha lanciato un divieto assoluto di pesca per 10 anni nei corsi principali del fiume dall'inizio del 2021.

Oltre alla fotografia, Cao fa anche volontariato per sorvegliare l'habitat allo scopo di proteggere i volatili.

"Sempre più volontari, compresi gli abitanti dei villaggi e gli insegnanti in pensione, si uniscono a noi nelle attività di sorveglianza", ha concluso Cao, "proteggere l'habitat degli uccelli significa anche proteggere la nostra casa". (XINHUA)