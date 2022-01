Tecnologia spaziale cinese arriva sulle piste da sci

(XINHUA) - DALIAN, 19 GEN - Chi avrebbe mai pensato che la tecnologia utilizzata sul più grande razzo vettore della Cina sarebbe stata usata anche per potenziare la sicurezza degli sciatori? Gli scienziati cinesi hanno sviluppato un casco da sci ultraresistente con la tecnologia spaziale originariamente utilizzata sul razzo Long March-5, il veicolo di lancio più pesante del Paese, nonché vettore della sonda marziana Tianwen-1.

L'elmetto protettivo, progettato da una squadra della Dalian University of Technology nella provincia nord-orientale del Liaoning, è stato testato su sciatori cinesi di freestyle durante i loro allenamenti per le prossime Olimpiadi Invernali su salti, i cosiddetti aerials, e halfpipes.

I caschi da sci sono pensati per tutelare gli sciatori dall'impatto causato da una caduta o da una collisione sulle piste; devono essere leggeri e fortemente resistenti all'urto.

Gli stessi principi si applicano ai veicoli spaziali, e gli scienziati speravano di poter sfruttare la struttura e i materiali del razzo per potenziare la sicurezza degli sciatori.

Si è scoperto che l'alta efficienza di carico raggiunta nello spazio è anche molto utile per la capacità di assorbimento dell'urto dell'elmetto sulle piste.

Al fine di ottimizzare il design dei caschi da sci, gli scienziati dell'università hanno utilizzato il progetto strutturale dei pannelli curvi del razzo Long March-5, rinforzando la calotta del copricapo con rinforzi basati su algoritmi applicati alla sua superficie ricurva.

Gli studiosi hanno inoltre utilizzato un nuovo materiale composto da fibra di carbonio, fibra di vetro ed elastomero sulla calotta esterna del casco, rendendo così l'attrezzatura protettiva più leggera e più resistente. (SEGUE)