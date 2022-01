Tecnologia spaziale cinese arriva sulle piste da sci (2)

(XINHUA) - DALIAN, 19 GEN - Il ricercatore capo Hao Peng ha dichiarato che le prestazioni protettive superano lo standard europeo dei test sui caschi da sci di oltre il 20%.

"L'utilizzo di questo dispositivo di sicurezza ha ridotto il numero di lesioni alla testa durante gli allenamenti", ha affermato Li Ke, allenatore della squadra cinese di sci freestyle.

Il team di ricerca sta presentando domanda per un brevetto e cercando di creare una cooperazione con le imprese con l'obiettivo di immettere il casco sul mercato.

Il Long March-5, un razzo a due stadi, è in grado di trasportare un carico utile pari a 25 tonnellate, un peso equivalente a quello di 16 automobili, in orbita terrestre bassa. Il mezzo ha effettuato il suo volo inaugurale nel 2016, mentre nel 2020 ha lanciato la sonda per Marte Tianwen-1 e quella lunare Chang'e-5. (XINHUA)