Pechino 2022: sistema trasporti sicuro ed efficiente (3)

(XINHUA) - PECHINO, 19 GEN - Ricordando gli anni di preparazione, Liu ha rivelato che "la differenza geografica tra le tre zone di gara è stata una delle difficoltà".

Prendendo come esempio la zona di competizione di Yanqing, che ospiterà le gare di sci alpino, slittino, skeleton e bob, Liu ha ammesso: "si tratta di una zona montagnosa, in cui alcune strade sono strette e ripide. Il percorso n. 2 a Yanqing presenta 14 inversioni a U e pendii scoscesi, e vi è un'alta probabilità di neve pesante e forti venti durante i Giochi, elementi che alzano il livello di difficoltà e della sfida".

"Per risolvere il problema, abbiamo utilizzato diverse volte i nostri veicoli per testare le strade locali e istituito squadre destinate a spalare il ghiaccio e la neve con lo scopo di assicurarsi che le vie nelle zone montuose non saranno congelate o coperte di neve durante i Giochi", ha concluso Liu.

I Giochi Olimpici Invernali del 2022 si svolgeranno dal 4 al 20 febbraio, seguiti dai Giochi Paralimpici Invernali dal 4 al 13 marzo. (XINHUA)