Pechino 2022: sistema trasporti sicuro ed efficiente (2)

(XINHUA) - PECHINO, 19 GEN - Per quanto riguarda la prevenzione dell'epidemia, Liu ha illustrato: "ogni treno ad alta velocità, bus navetta e taxi autorizzato verrà disinfettato prima e dopo aver trasportato i passeggeri. Nel veicolo, i conducenti e i passeggeri sono isolati e tutti sono tenuti a indossare le mascherine".

Sono stati preparati mezzi sufficienti per soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti ai Giochi, e tutti gli autisti sono stati sottoposti a cinque cicli di formazione specifica, ha notato Liu.

Il vice direttore ha poi sottolineato che sono state create 33 squadre di trasporto per le sedi, 11 destinate ai servizi di trasporto, 16 di supporto per il funzionamento e la manutenzione, e 4 di supporto per la ferrovia ad alta velocità, specificando: "grazie alla formazione, ora tutto il personale sa cosa fare e come".

Per quanto riguarda la conoscenza della lingua inglese degli autisti, Liu ha affermato: "alcuni conducenti sono bilingue e il Bocog dispone di un centro di supporto linguistico con l'obiettivo di fornire corsi di formazione linguistica e assistenza tempestiva. Inoltre, abbiamo fornito agli autisti un set di carte con parole e frasi inglesi di uso frequente in modo tale da poter comunicare senza alcun contatto diretto".

"Le corsie olimpiche sulle strade sono ad utilizzo esclusivo dei veicoli con certificati olimpici", ha aggiunto il vice direttore. (SEGUE)