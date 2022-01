Marchi di lusso globali festeggiano Anno della Tigre

(XINHUA) - HAIKOU, 19 GEN - Con l'avvicinarsi del nuovo anno lunare cinese, i marchi di lusso globali stanno lanciando prodotti in edizione limitata per dare il benvenuto all'Anno della Tigre.

La maggior parte degli articoli in edizione limitata mette in evidenza l'immagine della tigre, uno dei 12 animali dello zodiaco del Paese asiatico, mentre altri presentano elementi tipicamente cinesi come il colore rosso e l'Opera di Pechino.

Nei negozi duty-free della provincia insulare di Hainan, nel sud della Cina, gli elementi della tigre e il rosso possono essere visti quasi ovunque. Gli articoli di lusso in edizione limitata per il Nuovo Anno Lunare sono un grande successo e interessano settori come cosmetici, abbigliamento, borse, orologi e vino, tra gli altri.

"Per il prossimo anno della tigre, Armani ha lanciato prodotti in edizione limitata, tra cui giacche e maglioni di lana, che stanno vendendo bene", ha dichiarato Yang Qiulin, un addetto vendita di Emporio Armani che lavora nel negozio duty-free di Haikou, capoluogo di Hainan.

Quest'ultimo ha aggiunto che le scorte di piumini hanno già iniziato a diminuire dopo essere arrivate sugli scaffali solo pochi giorni fa. (SEGUE)