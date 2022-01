Marchi di lusso globali festeggiano Anno della Tigre (2)

(XINHUA) - HAIKOU, 19 GEN - Li Chao, una turista della provincia di Zhejiang nella Cina orientale, ha comprato da Estee Lauder una crema per gli occhi in edizione limitata con una confezione rossa e che raffigura una tigre.

"Sembra molto festosa e trasmette l'atmosfera della Festa di Primavera cinese", ha affermato la donna, notando che il lancio di edizioni limitate soddisferà le richieste dei consumatori cinesi.

La Cina è un mercato sempre più importante per i marchi di lusso globali, specialmente dopo aver sofferto difficoltà senza precedenti a causa della pandemia.

Il Bain & Company Luxury Study 2021 ha mostrato che dal 2019 la quota del mercato globale della Cina continentale è quasi raddoppiata, raggiungendo i 60 miliardi di euro nel 2021.

Gli elementi dello zodiaco sono una parte importante della cultura tradizionale cinese. La profonda esplorazione di questa cultura da parte dei marchi di lusso internazionali riflette il tentativo di soddisfare la domanda dei consumatori cinesi e di integrarsi nell'enorme mercato di questo Paese, ha commentato Liu Feng, un ricercatore della Hainan Normal University.

Il mercato duty-free è molto importante per il consumo di beni di lusso. Hainan ha realizzato 49,5 miliardi di yuan (7,8 miliardi di dollari) di shopping duty-free offshore nel 2021, in crescita dell'80% rispetto all'anno precedente.

Più di 81 milioni di turisti cinesi e stranieri hanno visitato l'isola nel 2021, in aumento del 25,5% su base annua, come mostrano i dati.

La Cina punta a sviluppare Hainan per farlo diventare sempre più un centro internazionale del turismo e del consumo entro il 2025 e a far diventare l'isola una destinazione turistica e di consumo di influenza globale entro il 2035. (XINHUA)