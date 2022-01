Covid: Cina, nessun nuovo caso nello Shaanxi

(XINHUA) - XI'AN, 19 GEN - Nella provincia cinese dello Shaanxi ieri non sono stati riportati casi confermati di Covid-19 trasmessi localmente, segnando così la prima giornata in cui dopo oltre un mese non emerge alcun nuovo caso locale nella regione.

Stando a quanto reso noto oggi dalla commissione sanitaria provinciale, la provincia nord-occidentale non ha inoltre riportato alcun nuovo caso sospetto né asintomatico nella giornata di ieri.

Al 18 gennaio lo Shaanxi aveva registrato 2.077 contagi confermati a livello locale nel contesto dell'ultima recrudescenza iniziata il 9 dicembre, 2.050 dei quali si trovavano a Xi'an, il capoluogo provinciale.

Alla giornata di ieri 1.339 pazienti sono guariti a seguito di terapie, mentre 738 stanno ancora ricevendo cure mediche.

(XINHUA)