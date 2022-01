Covid: Cina adotta pratiche test di massa più rapide

(XINHUA) - PECHINO, 19 GEN - Le autorità sanitarie cinesi hanno adottato modalità più rapide di esecuzione dei test di massa per il Coronavirus che permettono ai laboratori professionali di analizzare 20 campioni alla volta.

Le tecniche aggiornate, basate sulla prassi attuale di analisi di cinque o 10 campioni alla volta, hanno lo scopo di aumentare nettamente l'efficienza dei test virali, come ha spiegato la task force inter-agenzie del Consiglio di Stato per la risposta al Covid-19.

Il nuovo approccio sarà introdotto in tutto il Paese, garantendo allo stesso tempo risultati di qualità.

La task force ha pubblicato delle linee guida sulle tecniche aggiornate, specificando, tra le altre cose, i requisiti per la raccolta dei campioni, lo stoccaggio, l'analisi in laboratorio e lo smaltimento dei materiali post-test. (XINHUA)