Cina: più sostegno alle persone uscite dalla povertà

(XINHUA) - PECHINO, 19 GEN - Nel tentativo di consolidare i propri progressi nell'eradicazione della povertà, la Cina si impegnerà a garantire che almeno 30 milioni di persone uscite da condizioni di indigenza trovino un impiego quest'anno, come ha affermato ieri Liu Huanxin, vice capo dell'Ufficio del Central Rural Work Leading Group e capo del National Rural Revitalization Administration in una videoconferenza.

Nel 2021, circa 31,45 milioni di persone uscite dalla povertà hanno trovato lavoro, con un aumento di 1,26 milioni rispetto al 2020, come ha spiegato Liu, promettendo il raggiungimento di risultati ancora migliori quest'anno.

A tal fine, Liu ha specificato che ci si concentrerà sull'incremento della cooperazione tra province, città e contee in materia di servizi per il lavoro, sullo sviluppo di industrie caratteristiche, sulla creazione di posti di lavoro pubblici nelle zone rurali e sul sostegno all'imprenditorialità e all'occupazione flessibile.

Come risultato degli sforzi del Paese per consolidare i propri progressi nella riduzione della povertà e promuovere la rivitalizzazione rurale, il reddito medio netto delle persone coinvolte ha raggiunto i 12.500 yuan (circa 1.968 dollari) l'anno scorso, in aumento di oltre il 16,5% rispetto all'anno precedente, secondo i dati ufficiali. (XINHUA)