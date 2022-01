Cina: Jiangsu, solida crescita commercio estero

(XINHUA) - NANCHINO, 19 GEN - La potenza economica della provincia dello Jiangsu in Cina orientale ha registrato un'impennata del commercio estero, raggiungendo un livello record di 5.210 miliardi di yuan (circa 821 miliardi di dollari) nel 2021, con un aumento del 17,1% rispetto all'anno precedente, secondo i dati doganali di oggi.

Il dato rappresenta il 13,3% del valore totale delle importazioni e delle esportazioni in Cina durante il periodo in esame.

Le esportazioni dello Jiangsu sono aumentate del 18,6% anno su anno raggiungendo i 3.250 miliardi di yuan nel 2021, mentre le importazioni hanno totalizzato 1.960 miliardi di yuan, in aumento del 14,8% rispetto a un anno fa.

L'Unione europea, l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, gli Stati Uniti, la Repubblica di Corea e il Giappone sono stati i principali partner commerciali dello Jiangsu nel 2021 e il valore commerciale della provincia con i Paesi e le regioni lungo la Belt and Road ha raggiunto quota 1.320 miliardi di yuan, con un aumento del 22% su base annua. (XINHUA)