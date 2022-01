Cina: crescita economia positiva per export Italia

(XINHUA) - ROMA, 19 GEN - La crescita economica della Cina nel 2021, che si è rivelata più solida del previsto, ha avuto ripercussioni sull'economia globale, compresa l'Italia, che considera la nazione asiatica uno dei suoi principali partner commerciali, stando a quanto affermato dai membri dell'imprenditoria e dai media italiani.

Il 17 gennaio la Cina ha annunciato che il prodotto interno lordo del Paese è cresciuto dell'8,1% su base annua nel 2021, nonostante l'impatto persistente della pandemia di Covid-19 che ormai imperversa da due anni.

La notizia ha contribuito a sostenere le prestazioni della Borsa Italiana di Milano, che è cresciuta di oltre l'1% nei primi trading di lunedì.

"I dati rilasciati il 17 gennaio sono stati importanti per la Cina, con un impatto sull'economia mondiale, oltre che su quella italiana", ha dicharato a Xinhua Mario Boselli, presidente della Fondazione Italia Cina, un'istituzione con sede a Milano che mira a promuovere legami commerciali e culturali più forti tra le due nazioni.

"È un buon segno per l'inizio dell'anno", ha proseguito Boselli: "dovremmo vederlo come un indice incoraggiante e positivo".

I punti di vista del presidente della Fondazione sono stati condivisi da diversi media italiani. Il Sole 24 Ore, principale giornale finanziario in Italia, ha esplorato l'ampio impatto dei dati economici cinesi sulle economie europee, mentre nel quotidiano online Formiche si legge che i risultati economici della Cina hanno superato le aspettative di molti economisti che sono stati intervistati.

Il Sole 24 Ore ha inoltre definito prudente la decisione della banca centrale cinese di tagliare i tassi di prestito.

Nella giornata di lunedì, la People's Bank of China ha infatti tagliato i costi di finanziamento dei suoi prestiti a medio termine (Mlf) e dei 'reverse repo' di 10 punti base nel contesto degli sforzi del Paese di diminuire i costi di prestito e di sostenere ulteriormente la crescita economica. (SEGUE)