Cina: avvistata gru a rischio estinzione

(XINHUA) - KUNMING, 19 GEN - E' stato recentemente individuata una gru bianca siberiana, una specie di volatile a rischio estinzione, in una riserva naturale di livello nazionale nella provincia dello Yunnan, nella Cina sudoccidentale. Lo ha reso noto l'ufficio amministrativo del parco.

Si tratta della prima volta in cui viene rilevato il particolare volatile nella città di Zhaotong dello Yunnan: la gru bianca si è probabilmente persa durante la migrazione, secondo l'analisi della Yunnan Dashanbao National Nature Reserve, dove si trovano le gru dal collo nero.

Il parco, situato nel distretto di Zhaoyang della cittadina di Zhaotong, è l'habitat di svernamento più significativo, nonché stazione di trasferimento per le gru dal collo nero che migrano sull'altopiano Yunnan-Guizhou.

Classificata come specie a rischio critico sulla Lista Rossa dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (Iucn), la gru bianca siberiana, conosciuta anche come 'gru delle nevi', conta solo circa 4.000 esemplari sulla Terra, con una sola rotta migratoria rimasta per questi animali sul pianeta, ovvero quella orientale verso il lago Poyang, il più ampio specchio d'acqua dolce della Cina. (XINHUA)