Cina: Airbus istituirà centro di transizione aerei

(XINHUA) - CHENGDU, 19 GEN - Airbus prevede di istituire un centro di transizione dei veicoli aerei nella cittadina cinese sud-occidentale di Chengdu con lo scopo di gestirne l'intero 'ciclo di vita', incluso lo smantellamento e il riciclaggio.

Il piano è stato reso noto in una cerimonia per la sigla del memorandum d'intesa tenutasi ieri a cui hanno partecipato Airbus, le autorità di Chengdu, lo smantellatore francese Tarmac Aerosave e la filiale di Airbus Satair.

Stando all'azienda promotrice, si tratta del primo progetto di riciclaggio di aerei fuori dall'Europa in cui Airbus ha investito direttamente.

George Xu, Ceo di Airbus China, ha comunicato che il piano è in linea con la strategia di sviluppo green del Paese asiatico e contribuirà a promuovere lo sviluppo sostenibile dell'industria dell'aviazione, potenziando l'efficienza del riciclaggio di aeromobili e materiali aeronautici.

Con un investimento complessivo non inferiore a 6 miliardi di yuan (circa 945 milioni di dollari), si prevede che la struttura proposta venga messa in funzione entro settembre 2023. Stando a quanto emerso in una conferenza stampa a seguito della cerimonia, l'impianto si estenderà su un'area di 61 ettari, con una capacità di stoccaggio di 125 aerei.

Secondo il piano, il progetto dovrebbe immagazzinare 685 veicoli aerei e smantellarne 98 entro il 2030, con una scala industriale stimata di 21,07 miliardi di yuan. (XINHUA)