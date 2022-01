China Development Bank + 650 mld yuan prestiti 2021

(XINHUA) - PECHINO, 19 GEN - La China Development Bank ha registrato un aumento nei propri prestiti in yuan in essere di 650 miliardi di yuan (circa 102,2 miliardi di dollari) nel 2021, nel quadro degli sforzi per sostenere lo sviluppo di aree fondamentali e rafforzare i legami deboli.

Nel 2021, il prestatore ha emesso un totale di 2.990 miliardi di yuan in prestiti, di cui 1.760 miliardi di yuan fluiti in aree che includono nuove infrastrutture, grandi progetti di trasporto e conservazione idrica, con l'obiettivo di stimolare gli investimenti.

Circa 492 miliardi di yuan di prestiti sono stati emessi per la produzione avanzata e le industrie strategiche emergenti durante l'anno scorso.

I prestiti verdi hanno raggiunto i 566,3 miliardi di yuan nel 2021 e hanno registrato un'elevata crescita rispetto alle altre tipologie, secondo la banca. (XINHUA)