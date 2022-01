Sviluppo Cina guida 'growbalization'

(XINHUA) - PECHINO, 18 GEN - Con i treni rombanti sui nuovi binari, l'unico Paese senza sbocco sul mare nel sud-est asiatico è stato appena sbloccato, pronto a trasformarsi in un hub che collega la regione in rapida crescita a mercati lontani come quelli europei.

Dalla sua aperura al traffico avvenuta il 3 dicembre, la Laos-China Railway è sempre più affollata. I viaggiatori del Laos aspettano in lunghe code per acquistare i ricercatissimi biglietti passeggeri, nei fine settimana e nei giorni festivi, e nell'arco di un mese merci per più di 100 milioni di dollari sono state trasportate attraverso il confine tramite la città cinese di Kunming.

Ai fini dello sviluppo, la connettività è importante, specialmente nell'era della globalizzazione. Si tratta di un'esigenza urgente per molti Paesi in via di sviluppo e di una priorità per quella che è ampiamente nota come 'Xiconomics', ovvero la filosofia del presidente cinese Xi Jinping sulla promozione dello sviluppo economico sia interno che globale.

Sotto la guida di tale filosofia, negli ultimi anni la Cina ha fatto del suo meglio per aiutare a migliorare la connettività globale e promuovere la crescita comune, eseguendo un efficace upgrade del concetto di globalizzazione e trasformandolo in quello che può essere definito "growbalization" (la somma tra crescita e globalizzazione).

Ora, sullo sfondo di una pandemia che imperversa, si tratta di un qualcosa che sta facendo la differenza.

LE FERROVIE Il presidente del Laos Thongloun Sisoulith ha affermato che grazie all'Iniziativa Belt and Road (Bri), la Laos-China Railway è stata completata e messa in funzione, e il popolo laotiano ha finalmente realizzato il suo sogno ferroviario.

L'enfasi posta sull'importanza dei trasporti non è mai abbastanza dal momento che si tratta dell'arteria di una nazione e del mondo globalizzato. Inoltre, come afferma un detto popolare cinese, "le strade conducono alla ricchezza".

La Banca Mondiale ha stimato che la Laos-China Railway potrebbe ridurre significativamente i prezzi del trasporto terrestre del 40-50% tra Vientiane e Kunming, e del 32% quelli tra Kunming e il porto di Laem Chabang in Thailandia. Poiché la ferrovia collega il Laos alla vasta rete della Bri, tra cui il China-Europe Railway Express, il reddito complessivo nel Paese potrebbe essere aumentato fino al 21% nel lungo termine.

In Eurasia, il China-Europe Railway Express ha trasportato finora merci per un valore di oltre 200 miliardi di dollari, contribuendo notevolmente alla stabilità delle catene di approvvigionamento internazionali. (SEGUE)