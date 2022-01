Sviluppo Cina guida 'growbalization' (3)

(XINHUA) - PECHINO, 18 GEN - LO SVILUPPO PER TUTTI Nauman è solo uno dei tanti che hanno usufruito di opportunità di carriera grazie alle iniziative proposte dalla Cina, volte a sfruttare il proprio sviluppo per promuovere quello comune a livello mondiale.

Robert Lawrence Kuhn, presidente della Kuhn Foundation, ha affermato nel corso di una recente intervista concessa a Xinhua che "l'iniziativa Belt and Road affronta il nocciolo della questione dei Paesi in via di sviluppo: infrastrutture efficaci, da ferrovie e porti all'energia, e alle comunicazioni".

Secondo quest'ultimo, "la Cina possiede, di gran lunga, la maggiore esperienza nella progettazione e costruzione di infrastrutture negli ultimi decenni e il suo impegno a lavorare con il mondo in via di sviluppo è un passo importante per correggere i profondi squilibri globali".

Nell'assistere i Paesi a salire a bordo del suo "treno espresso", la Cina persegue risultati vantaggiosi per tutti. In questo momento funge da 'globalizzatore della crescita', ben posizionato per promuovere ulteriormente la globalizzazione economica per la prosperità comune.

A differenza di ciò che hanno fatto i Paesi occidentali nel secolo scorso, la spinta alla 'growbalization' da parte della Cina si basa sulla sua apertura e sulla sua costante disponibilità a condividere le opportunità di sviluppo con il resto del mondo. Finora, la Bri è diventata la più ampia e grande piattaforma di cooperazione internazionale a livello globale. La Cina onora l'integrità delle nazioni, sostiene il principio di non interferenza negli affari interni altrui e, secondo Khun, "rispetta l'uguaglianza di tutte le nazioni, piccole o grandi, siano esse in via di sviluppo o sviluppate".

L'appello a promuovere lo sviluppo rivolto a tutti è in linea con lo sforzo interno della nazione orientale in termini di prosperità comune, che ha sollevato con successo dalla povertà più di 770 milioni di persone, un risultato miracoloso nella storia dell'umanità.

Sullo sfondo di questa causa c'è il principio di un Paese incentrato sul popolo. Mettendo quest'ultimo al primo posto, il governo cinese ha identificato accuratamente le cause della povertà e mobilitato vaste risorse per affrontarle.

Ora, con la disuguaglianza globale in aumento e il Covid-19 che espone le fratture sociali, il medesimo principio si fa sempre più prioritario nella spinta alla 'growbalization' da parte della Cina.

"Indipendentemente da quali difficoltà possano presentarsi sul nostro cammino, dobbiamo aderire a una filosofia di sviluppo incentrata sulle persone, porre lo sviluppo e i mezzi di sussistenza al centro delle macro-politiche globali", ha detto Xi nel suo discorso di ieri.

Dall'attuazione di importanti iniziative nella cooperazione sino-africana all'avanzamento dell'integrazione economica regionale nella regione Asia-Pacifico, le azioni della Cina hanno apportato benefici tangibili a tutti i popoli coinvolti.

"Penso sia opinione comune che la Cina rappresenti una vera forza per il bene. Fa sul serio. Dice a se stessa quello che dovrebbe fare e lo mette in pratica", queste le parole di Jean-Jacques de Dardel, un ex ambasciatore della Svizzera in Cina, "penso che la Cina stia facendo un ottimo lavoro".

Proprio come ha detto il presidente cinese, "solo quando i Paesi si sviluppano insieme può esserci un vero sviluppo e solo quando questi prosperano insieme può esserci una vera prosperità". (XINHUA)