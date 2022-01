Sviluppo Cina guida 'growbalization' (2)

(XINHUA) - PECHINO, 18 GEN - Negli ultimi decenni, la Cina ha tratto beneficio dalla globalizzazione e ha contribuito al suo sviluppo. Nel 2021 il suo prodotto interno lordo è aumentato dell'8,1% su base annua, conducendo il mondo nella ripresa dalla pandemia di Covid-19, un evento unico in un secolo.

Durante un intervento pronunciato ieri alla sessione virtuale del World Economic Forum (Wef) 2022, Xi ha ribadito che la globalizzazione economica è la tendenza dei tempi, facendo appello a sforzi congiunti per rendere "la globalizzazione economica più aperta, inclusiva, equilibrata e vantaggiosa per tutti", dando completamente libero sfogo alla "vitalità dell'economia mondiale".

"Dobbiamo abbandonare la mentalità da guerra fredda e cercare la coesistenza pacifica e risultati vincenti", ha detto il presidente, sottolineando che "lo scontro non risolve i problemi, ma provoca solo conseguenze catastrofiche".

Non è la prima volta che il presidente cinese presenta la sua visione sulla globalizzazione. Cinque anni fa, Xi aveva espresso già la volontà della Cina di condividere i suoi risultati di sviluppo con il mondo.

"Lo sviluppo della Cina è un'opportunità per il mondo", aveva asserito infatti in un discorso chiave alla riunione annuale del Wef 2017: "apriremo le braccia ai popoli degli altri Paesi e li accoglieremo a bordo del treno espresso dello sviluppo della Cina".

In tutto il mondo, lo sviluppo della Cina e la cooperazione con altri Paesi hanno cambiato la traiettoria di vita di numerose persone. In Africa, il Paese orientale ha aiutato il Kenya a costruire la prima ferrovia dalla sua indipendenza, che collega le sue due città più grandi - Nairobi e Mombasa - e permette ai cittadini di lavorare in città e paesi satellite e raggiungere le proprie famiglie in poche ore.

Quando Cina e Pakistan hanno stabilito di costruire la prima metropolitana del Pakistan, Mohammad Nauman, un giovane pakistano, ha preso una decisione riguardante la sua carriera ed è diventato un tecnico della società che gestisce la metropolitana. Nel 2020, la linea è stata aperta al traffico.

"Per me, vedere arrivare tutta questa connettività nel mio Paese è stato qualcosa di molto sorprendente", ha detto quest'ultimo. (SEGUE)