Pechino 2022 è una vera manna per i brand sportivi

(XINHUA) - NANCHINO, 18 GEN - Indossando una tuta da neve alla moda e una maschera da sci, Li Yang, 32 anni, si gusta il piacere inebriante alla fine della discesa da una pista in una stazione sciistica nella città di Huai'an, nella provincia orientale cinese del Jiangsu.

"Provare la gioia degli sport invernali prima delle imminenti Olimpiadi di Pechino è semplicemente di tendenza e fantastico", afferma Li, un ingegnere informatico che ha guidato per circa tre ore da Nanchino, nel Jiangsu, per partecipare a un festival locale del ghiaccio e della neve, nella speranza di staccare un po' dalla routine quotidiana.

"È la seconda volta che vengo qui. Stavolta, ho comprato la mia attrezzatura piuttosto che affittarla. Anche molti dei miei amici ora hanno la propria attrezzatura", aggiunge l'ingegnere, continuando "tutto il mio set proviene da brand cinesi, non costa più di 5.000 yuan (circa 785 dollari) ed è di grande qualità".

Tra meno di un mese le Olimpiadi invernali di Pechino prenderanno il via. I produttori cinesi hanno identificato da tempo la loro occasione d'oro, poiché i Giochi hanno acceso un entusiasmo senza precedenti per questo tipo di sport e il Paese ha fatto massicci investimenti per migliorare le infrastrutture.

Secondo il National Bureau of Statistics, sono oltre 346 milioni i cinesi che, dal successo della candidatura di Pechino nel 2015, hanno partecipato ad attività di sport invernali, rendendo una realtà l'obiettivo del Paese di coinvolgere 300 milioni di persone in tali discipline. (SEGUE)