Pechino 2022 è una vera manna per i brand sportivi (4)

(XINHUA) - NANCHINO, 18 GEN - "Le imminenti Olimpiadi invernali di Pechino stanno riscaldando l'entusiasmo delle persone per lo sci, il che avvantaggia molto Spyder, dato che le nostre entrate sono in costante aumento. Prevediamo che l'apertura delle Olimpiadi invernali possa accendere ulteriormente l'interesse dei consumatori per lo sci e speriamo che per allora possa anche 'far esplodere' le nostre vendite", afferma Zhang Weicheng, direttore generale di Spyder Cina.

TechnoAlpin, con sede a Bolzano, in Italia, è un leader mondiale nelle attrezzature per l'innevamento con una quota del 60% nel mercato globale. L'azienda ha servito sei delle ultime otto Olimpiadi invernali e fornirà attrezzature per l'innevamento e sistemi di automazione anche per Pechino 2022.

"Abbiamo tratto enormemente beneficio dai Giochi Olimpici del 2022", spiega Pierpaolo Salusso, direttore generale della filiale di TechnoAlpin a Zhangjiakou.

Paolo Bazzoni, presidente della Camera di Commercio Cina-Italia, ritiene che il boom degli sport invernali offra ai marchi italiani l'opportunità di aumentare la propria offerta sul mercato cinese: "è prevedibile che le prossime Olimpiadi invernali del 2022 in Cina e le Olimpiadi invernali del 2026 in Italia approfondiranno gli scambi amichevoli tra i due Paesi, promuovendo al contempo lo sviluppo del turismo, dell'istruzione e di altre industrie", afferma.

Secondo Wang infine, "dato che un numero sempre maggiore di clienti si sta trasformando da principianti in cerca di emozioni a veri appassionati, le prospettive per il futuro sviluppo dell'industria cinese degli sport invernali sono sicuramente rosee". (XINHUA)