Pechino 2022 è una vera manna per i brand sportivi (3)

(XINHUA) - NANCHINO, 18 GEN - "Le Olimpiadi invernali sono ovviamente un catalizzatore per il business delle attrezzature e anche un trampolino di lancio per i loro produttori", spiega Wang.

I marchi globali stanno cercando di posizionarsi in questo contesto fortunato. Il colosso dell'abbigliamento atletico Anta Sports, sponsor dei Giochi di Pechino, ha fatto ricorso alle sue vaste risorse per collaborare con brand di attrezzature europei.

Anche il marchio nazionale Bosideng ha collaborato con il brand tedesco Bogner, con cui ha stabilito una joint venture, progettando di aprire circa 80 negozi in tutta la Cina.

Un certo numero di brand di abbigliamento come Toread e 361 Degrees hanno presentato le loro tute da sci, e altri, tra cui Running River e Vector, stanno producendo varie attrezzature personali per questo sport.

I dati del fornitore di informazioni aziendali Tianyancha mostrano che la Cina ha visto un aumento di più di 1.000 imprese legate agli sport su ghiaccio e neve nel 2021 e secondo un piano di sviluppo nazionale per l'industria delle attrezzature degli sport, le vendite annuali di queste ultime dovrebbero superare i 20 miliardi di yuan entro il 2022.

Il marchio nordamericano dedicato allo sci Spyder ha iniziato la sua attività nel mercato cinese nel 2019. Attualmente si concentra sulle città di primo e secondo livello, aprendo negozi in franchising principalmente nei centri commerciali locali di fascia medio-alta. (SEGUE)