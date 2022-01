Pechino 2022 è una vera manna per i brand sportivi (2)

(XINHUA) - NANCHINO, 18 GEN - Negli ultimi anni inoltre la Cina ha sperimentato uno sviluppo esplosivo nonostante sia approdata solo in un momento successivo nel mondo degli sport invernali. Ora la nazione orientale vanta 654 piste di ghiaccio standard, un'impennata del 317% dal 2015 mentre il numero di stazioni sciistiche ha raggiunto quota 803, rispetto alle 568 del 2015.

Nello Jiangsu, per esempio, dove le nevicate sono spesso leggere in inverno, i governi locali hanno incoraggiato gli investimenti privati in impianti di innevamento per produrre neve artificiale e hanno emesso voucher per stimolare la spesa per gli sport invernali, visto che la provincia possiede al momento 45 impianti per tali discipline.

Tutto questo ha alimentato il business dei produttori di attrezzature e fa ben sperare per il mercato nel lungo termine.

Secondo il piano di sviluppo della Cina, la scala totale dell'industria degli sport su ghiaccio e neve raggiungerà quota 1.000 miliardi di yuan entro il 2025.

Nelle grandi città cinesi sono sempre di più i negozi che vendono attrezzature per gli sport invernali, tra cui tute, caschi, guanti e snowboard, anche se a volte i prezzi dei prodotti per lo sci risultano un po' elevati.

"Per gli sciatori medi, un intero set potrebbe andare da 2.000 a 10.000 yuan, ma penso che la maggior parte degli acquirenti siano colletti bianchi, che guadagnano più di 10.000 yuan al mese", spiega Wang Juan, un responsabile delle vendite in un negozio che fa parte di una catena nel centro di Nanchino, capoluogo della provincia dello Jiangsu.

I dati del marketplace online JD.com mostrano che durante il festival dello shopping del Double 11 dello scorso anno, gli ordini per le attrezzature da sci sulla piattaforma sono aumentati di 23 volte rispetto all'anno precedente, mentre il volume delle transazioni per le attrezzature sportive sul ghiaccio è aumentato di 15 volte rispetto all'anno precedente. (SEGUE)