Pechino 2022: ai giochi il ministro Sport finlandese

(XINHUA) - HELSINKI, 18 GEN - Il ministro finlandese della Scienza e della Cultura, Antti Kurvinen, il quale è anche responsabile dello sport, ha annunciato ieri la sua presenza alle Olimpiadi invernali di Pechino a febbraio.

Kurvinen ha dichiarato ai microfoni dell'emittente nazionale finlandese Yle: "si tratta del più importante evento sportivo invernale".

Quest'ultimo ha aggiunto: "i ministri finlandesi responsabili dello sport partecipano per tradizione alle Olimpiadi invernali", e ha proseguito dicendo che il suo Paese "per tradizione non boicotta gli eventi sportivi".

Secondo il ministro, la presenza di un rappresentante della Finlandia in Cina sarà considerata un segno di apprezzamento per l'evento e per gli atleti finlandesi.

Yle ha fatto sapere che Kurvinen dovrebbe partecipare alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Pechino. (XINHUA)