Festival Primavera, a casa con i treni alta velocità

(XINHUA) - PECHINO, 18 GEN - Subito dopo il check-in alla stazione ferroviaria di Shenzhen per un treno in partenza a mezzogiorno, Lei Yun ha inviato un messaggio alla sua famiglia, che vive a circa 800 km di distanza nella città orientale cinese di Nanchang, informandoli che sarebbe tornato a casa per cena.

Quest'ultimo ha detto: "con la nuova linea ferroviaria ad alta velocità Ganzhou-Shenzhen, il tragitto verso casa dura solo un terzo del tempo rispetto al passato".

La giornata di ieri segna l'inizio dell'esodo dei trasporti in occasione del Festival di Primavera della Cina, noto come 'Chunyun'. Il ministero dei Trasporti prevede circa 1,18 miliardi di viaggi passeggeri durante i 40 giorni della stagione dedicata agli spostamenti, con un aumento del 35,6% su base annua, ma con un calo del 20,3% rispetto al 2020.

Il Festival di Primavera, o Capodanno lunare cinese, quest'anno si terrà il 1° febbraio. Come Lei, centinaia di milioni di cinesi torneranno nelle loro città d'origine per celebrare la festività tradizionale più importante del Paese insieme alla famiglia. (SEGUE)