Festival Primavera, a casa con i treni alta velocità (3)

(XINHUA) - PECHINO, 18 GEN - UNA MIGLIORE PROTEZIONE Nonostante la recente recrudescenza locale del Coronavirus in alcune aree, molti cinesi stanno viaggiando alla volta delle proprie case per celebrare la loro festività più importante.

Diverse stazioni ferroviarie in tutta la Cina hanno messo a disposizione servizi di verifica dei biglietti self-service e tamponi molecolari al fine di accelerare i controlli sanitari e il passaggio dei viaggiatori attraverso i gate.

Peng Xiang, ingegnere del China Railway Guangzhou Group, ha fatto sapere che il gruppo ha portato a 1.270 il numero di vidimatrici self-service, migliorando notevolmente le capacità tecniche.

Quest'ultimo ha aggiunto: "i passeggeri impiegano in media solo 1,2 secondi per passare attraverso il gate, rispetto ai 3 secondi di prima".

Presso la Guangzhou South Railway Station è offerto un servizio gratuito di tamponi molecolari ai passeggeri che ne hanno bisogno, mentre coloro che provengono da aree a medio e alto rischio di Covid-19 sono tenuti a sottoporsi obbligatoriamente al tampone.

Inoltre, la Beijing South Railway Station ha allestito una struttura per i tamponi in grado di fornire i risultati in sole quattro ore. La stazione ha anche schierato una serie di robot che spruzzano disinfettanti nelle aree pubbliche. (XINHUA)