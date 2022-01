Festival Primavera, a casa con i treni alta velocità (2)

(XINHUA) - PECHINO, 18 GEN - UN VIAGGIO AD ALTA VELOCITÀ VERSO CASA Per decenni, l'esodo dei trasporti in occasione del Festival di Primavera è stato associato a stazioni ferroviarie affollate e biglietti difficili da acquistare.

Negli ultimi anni, con il completamento di diverse linee ferroviarie ad alta velocità, una dopo l'altra, e il continuo aumento della capacità ferroviaria, le esperienze di viaggio nel periodo del Festival di Primavera sono notevolmente migliorate.

Le nuove linee ferroviarie rendono il ritorno a casa più veloce e comodo per i passeggeri di tutto il Paese.

Dai Hongmei e suo marito, che vivono nella città di Jishou, nella provincia centrale cinese dello Hunan, hanno acquistato i biglietti del treno ad alta velocità G687 per recarsi nella città di Wuhan, nella vicina provincia dello Hubei, per festeggiare il Festival di Primavera insieme alle loro famiglie.

"Con migliori condizioni di vita, ora è possibile prendere il treno ad alta velocità letteralmente dalla propria porta di casa. Il viaggio prima durava quasi un giorno, ma adesso ci vogliono solo quattro ore"; queste le parole di Dai.

Nel 2021, in Cina sono stati messi in funzione più di 2.000 km di nuove linee ferroviarie ad alta velocità. Con quest'aggiunta, il numero totale della lunghezza delle linee ferroviarie cinesi ammonta a oltre 40.000 km, più di qualsiasi altro Paese.

Xiao Yongqing, funzionario della China Academy of Railway Sciences Corp., Ltd., ha spiegato che le nuove linee ferroviarie ad alta velocità hanno accorciato la "distanza" tra le diverse regioni e reso gli spostamenti per il Festival di Primavera più confortevoli e pratici per le persone lungo le tratte.

Quest'ultimo ha aggiunto che con l'apertura di più linee ad alta velocità nel 2022, la rete ferroviaria diventerà più densa, e più persone usufruiranno di servizi di viaggio sicuri e comodi su questi treni.

Secondo la Cina State Railway Group Co., Ltd. si prevedono un totale di 280 milioni di viaggi passeggeri ferroviari durante gli spostamenti annuali, con un aumento del 28,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (SEGUE)