Donohoe, alta inflazione durerà più del previsto

(XINHUA) - BRUXELLES, 18 GEN - Il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe ha affermato ieri che l'alta inflazione durerà più a lungo del previsto, ma si prevede che diminuirà con l'avanzare dell'anno.

Nel suo intervento in conferenza stampa a seguito di una riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles, quest'ultimo si è detto convinto che le pressioni sui prezzi cominceranno a moderarsi e a migliorare nel corso dell'anno.

Secondo l'ufficio statistico dell'Unione europea, Eurostat, l'inflazione nell'eurozona ha raggiunto nel dicembre 2021 un nuovo record del 5%. Stando a quanto evidenziato dai dati preliminari di Eurostat si tratta del livello più alto registrato nell'eurozona dall'inizio dei rilevamenti risalente al 1997. La cifra ha battuto il precedente record del 4,9% stabilito nel mese di novembre.

Donohoe ha asserito che durante la riunione un certo numero di ministri delle finanze dell'Eurogruppo hanno sollevato la questione dell'inflazione: "ci aspettiamo e riconosciamo che i livelli più alti di inflazione saranno in vigore per un periodo di tempo più lungo di quanto avremmo riconosciuto in altri momenti dell'anno scorso, ma, nel complesso, ci aspettiamo ancora che, mentre procediamo nel corso di quest'anno, le pressioni inflazionistiche attualmente in atto inizieranno a diminuire", ha detto. (SEGUE)