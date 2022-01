Donohoe, alta inflazione durerà più del previsto (2)

(XINHUA) - BRUXELLES, 18 GEN - "Pensiamo che questo accadrà quando assisteremo al miglioramento continuo delle catene di approvvigionamento in alcune parti della nostra economia e quando vedremo che il livello più alto di risparmio, che ha svolto un ruolo nelle pressioni sui prezzi durante l'anno scorso, inizierà a moderarsi durante il 2022", ha aggiunto il presidente dell'Eurogruppo.

Quest'ultimo ha anche notato che l'attuale ripresa economica è forte nonostante i molti rischi e le sfide che continua ad affrontare e che la risposta politica dell'Europa è stata appropriata, adeguata, ben calibrata e ha contribuito a mitigare l'impatto della pandemia sulle economie.

I ministri hanno anche discusso della vulnerabilità delle imprese e degli sviluppi strutturali dopo la pandemia di Covid-19, nonché del progetto di raccomandazione sulla politica economica dell'eurozona per il 2022. Inoltre, i partecipanti hanno dibattuto in merito allo stato dei lavori sul rafforzamento dell'unione bancaria. (XINHUA)