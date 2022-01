Covid: due casi locali e un positivo a Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 18 GEN - A Pechino sono stati segnalati due casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale e un'altra persona è risultata positiva ai test da ieri alle 15 di oggi (ora di Pechino). Lo hanno reso noto le autorità locali.

I due casi confermati sono stati trovati nel distretto di Haidian, mentre il paziente positivo al Covid-19 è stato individuato nel distretto di Chaoyang, come ha dichiarato Pang Xinghuo, vicedirettore del centro municipale di Pechino per la prevenzione e il controllo delle malattie.

I nuovi contagi confermati sono contatti stretti di un caso precedente, che è stato rilevato il 15 gennaio.

Il paziente positivo è stato rilevato stamattina e il risultato del test è stato verificato dal centro municipale per la prevenzione e il controllo delle malattie nel pomeriggio. Il campione raccolto ha mostrato prove della variante Delta.

Pechino ha condotto indagini epidemiologiche e ha rintracciato i contatti stretti dei casi. (XINHUA)