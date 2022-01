Covid: 127 casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 18 GEN - Ieri in Cina continentale sono stati segnalati 127 nuovi casi di Covid-19 a trasmissione locale. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel consueto bollettino quotidiano.

Dei nuovi casi, 102 sono emersi nell'Henan, 18 a Tianjin, 5 nel Guangdong e uno ciascuno a Pechino e nello Shaanxi.

La commissione ha anche riferito di 44 nuovi casi importati in 9 suddivisioni a livello provinciale.

A Shanghai sono emersi inoltre 3 nuovi casi sospetti importati. Non vi sono stati ulteriori decessi correlati alla malattia.

Il totale dei contagi confermati in Cina continentale al 17 gennaio ha raggiunto quota 105.258, con 3.530 pazienti ancora in terapia, 14 dei quali in condizioni gravi.

Il numero complessivo dei dimessi dalle strutture ospedaliere a seguito di guarigione ammonta invece a 97.092 mentre sono 4.636 le persone che hanno perso la vita per conseguenze dovute al virus.

Ieri sono emersi inoltre 33 nuovi asintomatici, 32 dei quali importati. (XINHUA)