Cina: yuan digitale pilota raggiunge 87,57 mld yuan

(XINHUA) - PECHINO, 18 GEN - Le transazioni in yuan digitale cinese hanno raggiunto quasi 87,57 miliardi di yuan (13,78 miliardi di dollari) alla fine del 2021, mentre il Paese asiatico ha intensificato la ricerca e l'uso pilota della valuta digitale della banca centrale.

Sono stati aperti un totale di 261 milioni di portafogli personali per questa moneta e il numero di scenari pilota ha superato gli 8,08 milioni, come ha dichiarato Zou Lan, un funzionario della People's Bank of China, in una conferenza stampa che si è tenuta oggi.

Il funzionario ha reso noto che la banca centrale continuerà a promuovere la ricerca e lo sviluppo della valuta fiat digitale, o e-Cny, oltre ad approfondire ulteriormente l'uso pilota della moneta nei servizi al dettaglio, in quelli governativi e in altri scenari.

Gli sforzi della Cina nello sviluppo della valuta digitale della propria banca centrale sono iniziati nel 2014, quando sono stati condotti i primi studi pertinenti, seguiti dalle mosse della banca per impegnarsi nella cooperazione di ricerca e sviluppo con gli istituti di credito commerciali e le società di internet nel 2017. (XINHUA)