Cina: riportate alla luce rovine case neolitiche

(XINHUA) - HOHHOT, 18 GEN - Sono state riportate alla luce nella Bandiera di Balinyou, nella regione autonoma cinese settentrionale della Mongolia Interna, oltre 70 rovine di abitazioni semi-sotterranee; lo ha reso noto oggi l'istituto regionale per i reperti culturali e l'archeologia.

Occupando una superficie di circa 20.000 metri quadrati, il sito preistorico 'Wulantuga', che presenta resti di abitazioni, può essere datato all'età neolitica. Qui sono stati rintracciati inoltre oltre 40 bracieri e una tomba.

Poco più di una decina di case sono state costruite circa 8.000 anni fa; la metà di queste presenta un vano a fondo piatto interrato anteriormente alla cucina. Tali vani erano colmi di cenere, una caratteristica abbastanza rara da individuare nelle rovine dello stesso periodo, che ne indica, secondo gli archeologi il significativo valore in termini di ricerca.

Presso il sito sono stati rintracciati inoltre strumenti di pietra, oggetti in osso, ceramiche e altri reperti. Si ritiene che alcuni strumenti in pietra scheggiata scoperti durante gli scavi possano essere prototipi di campane in pietra in epoche successive. (XINHUA)