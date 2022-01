Cina: piano per migliorare trasporti entro il 2025 (2)

(XINHUA) - PECHINO, 18 GEN - Secondo il piano l'obiettivo principale è raggiungere uno sviluppo integrato nel 2025, con progressi tangibili nella trasformazione intelligente ed ecologica del sistema di trasporto.

Guardando al 2035, il piano mira a costruire "1-2-3 cerchi" per i viaggi dei passeggeri e il trasporto delle merci.

Questo significa che la durata dei viaggi all'interno delle città, dei gruppi di città e tra le metropoli sarà ridotta rispettivamente a un'ora, due ore e tre ore. Per quanto riguarda la posta, saranno possibili consegne anche in un solo giorno all'interno della Cina, in due giorni per le spedizioni nei Paesi vicini e in tre giorni per le principali città del mondo.

In base al piano nel 2025 la sicurezza del trasporto di cereali, energia e minerali attraverso i canali principali avrà una garanzia più forte e le catene logistiche internazionali saranno protette meglio.

Sarà migliorata anche la connettività internazionale, come emerge dal programma, che specifica gli sforzi per migliorare le infrastrutture di trasporto con gli Stati vicini, per spingere lo sviluppo di alta qualità delle rotte di treni merci Cina-Europa e per costruire una 'Via della seta aerea', tra gli altri. (XINHUA)