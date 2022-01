Cina: GalaxySpace consegna 6 satelliti comunicazione

(XINHUA) - PECHINO, 18 GEN - Il primo lotto di satelliti di comunicazione a banda larga in low Earth orbit (Leo o orbita terrestre bassa), sviluppato dal produttore di satelliti cinese GalaxySpace, è uscito dalla linea di produzione.

I sei satelliti di comunicazione a banda larga Leo, prodotti dall'azienda di Pechino nell'arco di 11 mesi, sono stati trasportati al centro di lancio e dovrebbero essere inviati in orbita nel primo trimestre del 2022.

E' la prima volta che il Paese completa la produzione di massa di questo genere di satelliti.

GalaxySpace mira a realizzare una rete di comunicazione satellitare Internet in grado di fornire servizi di comunicazione della durata individuale di oltre 30 minuti.

(XINHUA)