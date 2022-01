Aziende tedesche hanno fiducia nel mercato cinese

(XINHUA) - PECHINO, 18 GEN - La fiducia delle aziende tedesche nella crescita del mercato cinese rimane forte. Lo ha rivelato un'indagine annuale sulla fiducia delle imprese rilasciata oggi dalla Camera di Commercio Tedesca in Cina e da Kpmg.

Nello studio si legge che circa il 60% delle 596 aziende tedesche in Cina che hanno preso parte all'indagine ha riferito di aver migliorato le operazioni commerciali l'anno scorso e che più della metà delle compagnie prevede che lo sviluppo delle proprie industrie nel Paese asiatico migliorerà nel 2022.

"Il mercato cinese rimane uno dei più significativi a livello globale per le aziende tedesche", ha osservato il rapporto.

Circa il 96% delle imprese intervistate ha dichiarato di non avere piani specifici per lasciare la Cina nel 2022.

Nel frattempo, il 71% delle società ha affermato che intende aumentare i propri investimenti, con il 18% di esse che indica un "forte aumento".

Quasi la metà delle aziende ha precisato che concentrerà i propri investimenti su nuovi impianti di produzione, il 47% espanderà gli investimenti in ricerca e sviluppo, mentre il 37% potenzierà l'automazione e lo sviluppo della produttività.

Il rapporto ha evidenziato le opportunità per le imprese tedesche, mentre la Cina si sforza di raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030 e raggiungere la neutralità carbonica per la fine del 2060. Circa il 50% dei partecipanti vede l'obiettivo di neutralità carbonica della Cina come un'opportunità di business.

Lo studio ha rilevato anche alcune sfide operative e macroeconomiche affrontate dalle aziende tedesche in Cina, come le restrizioni sui viaggi e la crescente concorrenza delle imprese nazionali.

La metà delle società intervistate si aspetta che i concorrenti cinesi diventino leader dell'innovazione nel proprio settore entro i prossimi cinque anni. Per quanto riguarda l'impatto complessivo della strategia nazionale cinese di doppia circolazione e gli sforzi del Paese asiatico per raggiungere una maggiore autosufficienza, il 44% degli intervistati la considera un'opportunità, mentre il 36% la ritiene una sfida.

Esiste anche una tendenza accelerata alla localizzazione delle operazioni delle compagnie tedesche in Cina negli ultimi dieci anni, come emerge dal rapporto, che attribuisce questo fenomeno a motivazioni che includono il cambiamento del comportamento dei consumatori, le aspettative del mercato e la velocità dell'innovazione in Cina. (XINHUA)