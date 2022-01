Aziende tedesche hanno fiducia nel mercato cinese (2)

(XINHUA) - PECHINO, 18 GEN - Il rapporto ha evidenziato le opportunità per le imprese tedesche, mentre la Cina si sforza di raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030 e raggiungere la neutralità carbonica per la fine del 2060. Circa il 50% dei partecipanti vede l'obiettivo di neutralità carbonica della Cina come un'opportunità di business.

Lo studio ha rilevato anche alcune sfide operative e macroeconomiche affrontate dalle aziende tedesche in Cina, come le restrizioni sui viaggi e la crescente concorrenza delle imprese nazionali.

La metà delle società intervistate si aspetta che i concorrenti cinesi diventino leader dell'innovazione nel proprio settore entro i prossimi cinque anni. Per quanto riguarda l'impatto complessivo della strategia nazionale cinese di doppia circolazione e gli sforzi del Paese asiatico per raggiungere una maggiore autosufficienza, il 44% degli intervistati la considera un'opportunità, mentre il 36% la ritiene una sfida.

Esiste anche una tendenza accelerata alla localizzazione delle operazioni delle compagnie tedesche in Cina negli ultimi dieci anni, come emerge dal rapporto, che attribuisce questo fenomeno a motivazioni che includono il cambiamento del comportamento dei consumatori, le aspettative del mercato e la velocità dell'innovazione in Cina. (XINHUA)