'Orgogliosa di essere volontaria a Pechino 2022'

(XINHUA) - PECHINO, 17 GEN - Mentre il conto alla rovescia per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 è arrivato a -18 giorni Helena, una studentessa italiana che frequenta l'Arts and Design Academy della Tsinghua University, si dice orgogliosa di svolgere un ruolo nella cerimonia di apertura della manifestazione sportiva.

Helena, di madre cinese, si è preparata a fondo per quasi tre mesi da quando è diventata volontaria nello Stadio Nazionale, dove il 4 febbraio si terrà la cerimonia di apertura.

"Sono stata selezionata dopo aver ricevuto una raccomandazione dai miei insegnanti", commenta lei. "È la prima volta che faccio volontariato per un evento di tale portata.

Servirò come volontaria nel gruppo della performance. Facciamo spesso delle prove per offrire lo spettacolo migliore possibile alla cerimonia di apertura" e "penso che questo ruolo mi dia una migliore comprensione dell'estetica cinese".

All'epoca dei Giochi Olimpici estivi di Pechino 2008, Helena era ancora giovane e non sapeva molto della cultura cinese, che oggi attira sempre più l'attenzione degli stranieri.

"Sempre più persone - aggiunge Helena - amano la cultura cinese e credo che le Olimpiadi invernali di Pechino, che sono piene di elementi culturali di questo Paese, conquisteranno il favore delle persone di tutto il mondo".

Helena dice di aver acquisito una maggiore comprensione ed esperienza diretta degli sport su ghiaccio e neve: "Dato che sono cresciuta a Guangzhou, una città della Cina meridionale, ho visto raramente la neve quando ero giovane. Tsinghua ha organizzato alcune attività di pattinaggio su ghiaccio per noi e lentamente abbiamo scoperto quanto questo passatempo sia divertente, fino ad amarlo".

Come molte persone, la studentessa ha avvertito profondamente i cambiamenti portati dai preparativi per le Olimpiadi invernali. In Cina, più di 300 milioni di persone si sono appassionate agli sport su ghiaccio e neve da quando Pechino, insieme a Zhangjiakou, ha vinto la candidatura nel 2015 per ospitare i Giochi Invernali del 2022.

"Negli ultimi anni, gli sport su ghiaccio e neve in Cina sono diventati gradualmente più popolari, in particolare tra i giovani. Oggi, è possibile vedere spesso i cinesi sciare o pattinare", spiega Helena, che aggiunge "non vedo l'ora che arrivi la cerimonia di apertura e credo che possiamo ottenere gli obiettivi che ci aspettavamo all'inizio". (XINHUA)